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Doğu Akdeniz’de önemli bir dönemeci döndük!..

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Doğu Akdeniz’de önemli bir dönemeci döndük!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
Doğu Akdeniz’de önemli bir dönemeci döndük!..

Nizamettin Bekar

Türk devleti Doğu Akdeniz’de gaz çıkarma kararı aldı. Bu karardan sonra da petrol ve gaz çıkarma gemimizi Doğu Akdeniz’e gönderdik. Petrol ve gaz çıkarmada Allah’ın izniyle önemli bir dönemeci almış olduk. İnşallah sonlandırırız.

Devletimiz bu adımı atarken hemencecik emperyal emel taşıyan kesimler yani Amerika, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi bu adımımıza karşın bir araya gelerek bizlere gözdağı vermeye geçtiler. Neymiş efendim Türklerin  Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz araştırması uluslararası anlaşmalara tersmiş. Bundan dolayı derhal bu aramaları sonlandırmaları lazımmış. Tabii yerse…

Akdeniz bir Türk denizidir. Bu denizler bizlerin dedeleri Barbaros’un bizlere miras bıraktığı topraklardır. Bu denizlerde her ne kadar onların petrol ve gaz aramaları haklarıysa en az onlardan daha az olmamak üzere bizlerin hakkımızdır. Hiç kimse bu haktan bizleri mahrum bırakamaz. Bu iş öyle bir oldu bittiğiyle elimizden alınamaz. Bu böyle biline.

Her ne kadar Rumların oralarda deniz sahaları varsa oralarda en az onlardan daha az olmamak üzere bizlerin de deniz sahalarımız vardır. Bu sahada petrol ve gaz aramamıza kimse engel olamaz. Biz Türkler kabile devleti miyiz?!

Sonra adama sormazlar mı yahu bu emperyal devletler bu deniz sahalarında petrol ve gaz aramaya hakları var da biz Türklerin de oralarda haklarımız var daha ne adına bizlere engel çıkarılır inanın bana anlamış değilim.

Yani demem odur ki bu adamlar tam bir mafya. Ben ne dersem o olur diyorlar başka da bir şey demiyorlar. Yani kabul ediyorum Amerika büyük devlet.

Dünyada ben ne dersem o olacak diyor. Kimse de ona bir cevap veremiyor. Astığı astık kestiği kestik. Bu Rum kesimi arkasında Amerika var da o kadar yüksek sesle konuşuyor. Amerika’yı almış arkasına bizlere  havlıyor.

Emperyaller dünyada mevcut yer altı ve yer üstü bütün kaynakların kendilerinde olmasını istiyorlar.

Onlara göre bütün kaynaklar onlara akıtılsın. Bizler et yiyelim sizler taş kemirin diyorlar. Yahu kardeşim bu paylaşımı kurt bile yapmaz. Ne yani bizler dünya yıkılana kadar bu böyle mi gidecek?! Biz Türkler bu iradeyi gösteriyoruz sıkıysa çıkın da gemimizi engel olun.

Biz Türkler mevcut hakkımızı istiyoruz. Başkasının hakkında kesinlikle gözümüz yoktur. Fakat bu Emperyaller biliyor ki, Türkler kendine geldiğinde yeniden bir dünya devleti olmaya adaydırlar.

Bundan dolayı da kesinlikle önünün kesilmesi gerekir. 

Türkler bir dünya devleti olduğunda Afrika kurtulur Filistin bağımsızlaşır Türk ülkeleriyle birlik ve beraberliğimiz gelişir. Tüm bunlardan dolayı bu adamlar bu ayak oyunlarını oynamakta.

Gaz bizim. Çıkarmak için de kimseden izin alacak değiliz. Bu böyle biline…

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
  1. Nizamettin Bekar
  2. Doğu Akdeniz
  3. petrol
  4. gaz çıkarma
  5. Kıbrıs Rum Kesimi
  6. İsrail
  7. Amerika
  8. Barbaros
  9. Rumlar
  10. Emperyaller
  11. Rum kesimi
  12. Afrika
  13. Filistin
  14. Türk ülkeleri

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