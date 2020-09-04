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Gündem Doğu Akdeniz'de neler oluyor? En son yaşanan gelişmeler canlı yayında konuşuluyor
Gündem

Doğu Akdeniz'de neler oluyor? En son yaşanan gelişmeler canlı yayında konuşuluyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:02:00 -
Doğu Akdeniz'de neler oluyor? En son yaşanan gelişmeler canlı yayında konuşuluyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Uluslararası Hukuk Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

- Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının dünyaya yansıması nedir?

- Yunanistan Türkiye ile savaşı göze alabilir mi?

- Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta yaşananlar nasıl değerlendiriliyor?

 

Mehmet Özmen soruyor, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Yard. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

 

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