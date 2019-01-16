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Doğu Akdeniz'de kış

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Saimbeyli ve Göksun kara yolları ile 33 mahallenin yolu ulaşıma kapandı- Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:39
Doğu Akdeniz'de kış

ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Osmaniye'de, yoğun kar, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kent merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar nedeniyle, 4 ahır ile semt pazarının çatısı çöktü.

İlçeyi Saimbeyli ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlayan kara yolları ile 33 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinden bu yana elektrik verilemeyen ilçede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Kar yağışının sürdüğü ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

- D-400'de su birikintisi trafiği aksattı

Merkez Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle D-400 kara yolunda su birikintileri oluştu.

Kara yolundaki alt geçitlerde trafik aksadı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kozan ilçesinde de toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

- Hatay'da fırtına ve sağanak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Fırtına nedeniyle iki ilçede de sahile vuran büyük dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak bazı tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.

Olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda küçükbaş ve kümes hayvanı telef oldu, evleri su bastı.

Azaplı Köyü Muhtarı Ertürk Tayyipoğlu, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle köy mezarlığının da su altında kaldığını dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:39
  1. Adana
  2. karayolları
  3. Kozan
  4. toprak kayması

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