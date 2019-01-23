Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı23 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ile 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edilirken, başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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