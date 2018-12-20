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"Doğu Akdeniz doğalgaz projesi anlaşması gelecek yıl imzalanacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İsrail, GKRY ve Yunanistan bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi anlaşmayı birkaç ay içerisinde imzalayacak”

20 Aralık 2018 Perşembe 23:40
"Doğu Akdeniz doğalgaz projesi anlaşması gelecek yıl imzalanacak"

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İtalya'nın dahil olduğu Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı (East-Med) projesinin hayata geçirilmesi için gerekli resmi anlaşmanın gelecek yılın ilk aylarında imzalanacağını söyledi.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında düzenlenen 5. Üçlü Zirve, Netanyahu'nun ev sahipliğinde, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde yapıldı. Zirveye Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada Netanyahu, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için kararlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ve yaptıkları görüşmede projenin "önemli yönlerini" ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu konuşmasında projenin önemine değinirken, "İsrail, GKRY ve Yunanistan bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi anlaşmayı birkaç ay içerisinde imzalayacak." dedi.

Üçlü zirvede hazır bulunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da projeyi överek, "Doğu Akdeniz doğalgaz hattı projesi Ortadoğu ile Avrupa'ya refah ve huzur getirecektir. Bu nedenle tüm bölge ülkelerinin bu projenin başarılı olması için katkı sunması gerekir." diye konuştu.

- Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi

İsrail, GKRY, Yunanistan ve İtalya Doğu Akdeniz doğalgazının Akdeniz altında yapılacak boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen "East-Med" projesinin hayata geçirilmesi için uzun zamandır görüşmeler yapıyor.

Resmi anlaşmanın imzalanması halinde 6 ila 7 yılda tamamlanacağı ifade edilen projenin yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen projeler arasında yer alan boru hattının inşaatında teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor.

Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometre uzunluğunda olacağı dile getiriliyor.

Yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgaz ile doldurulabilmesi mümkün gözükmediği, Mısır gazı da eklense bile projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye çok daha kısa bir boru hattıyla ulaştırılması buradan da Avrupa'ya ulaştırılmasının gerek teknik gerekse finansal olarak daha uygun olduğu görüşlerine karşın, AB tarafından bugüne kadar East-Med boru hattı projesinin fizibilitesi için 100 milyon dolar harcanmış durumda.

Öte yandan hattın inşası kredilerle tamamlansa bile petrol fiyatlarına endeksli olarak düşen doğalgaz fiyatlarının, proje finansmanın geri dönüşünü olumsuz etkileyeceği yorumları yapılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 23:40
  1. Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. İsrail
  4. YUNANİSTAN

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