Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nde Soner Çetin güven tazeledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeniden Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Başkanlığına seçildi. Çetin, amaçlarının bölge belediyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ortak projeler üretmek olduğunu söyledi.

DABB toplantı salonunda yapılan seçime tek aday olarak giren Çetin, tüm üyelerin desteğini alarak yeniden bu göreve getirildi. Kendisine duydukları güvenden dolayı belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür eden Çetin, DABB yönetimini çok zor koşullarda devraldıklarını ancak melis üyelerinin de katkılarıyla çok değerli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Çetin’den ortak proje vurgusu

Birliğe bağlı belediyelerin haklarını savunmak, belediye çalışanlarını eğitmek, üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve yardımlaşmayı üst düzeye çıkarmak gibi görevleri çok önemsediklerini belirten Çetin, “Bölge belediyeleriyle ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Dönem dönem eğitim seminerleri yapıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Yurt dışına teknik inceleme gezileri yapacağız ve bunların yararlarını çok göreceğiz” dedi.

Çukurova Belediyesi ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Soner Çetin, Türkiye’deki belediyelerin Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yeterince yararlanamadığını vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu konuda tüm belediyelere her türlü katkıyı vermeye hazırız. Biz Türkiye’deki birlikler içerisinde AB hibesi kullanan tek birliğiz. Türkiye’de en büyük sorun işsizlik. Hibe kredi sayesinde 120 gencimizi yetiştirdik. Bu anlayışımız yeni dönemde de devam edecek ve önemli çalışmalara imza atacağız. Şu anda DABB’ın 24 üyesi var. Yeni dönemde bu sayısının artacağını ve birliğimize yeni katılımların olacağını düşünüyorum.”

Başkanvekilleri de seçildi

Mezitli Belediye Başkanı Meşet Tarhan’ın 1. başkan vekilliğine, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da 2. başkan vekilliğine seçildiği DABB genel kurulunda, Yasemin Çelik ve İmran Temur meclis katibi olarak belirlendi.

Durhasan Akarca ve Mustafa Tunç ise yedek katip üyeler oldu. DABB genel kurulunda ayrıca encümen üyeleri seçimi de gerçekleştirildi.