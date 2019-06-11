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KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Rum kesiminin aldığı skandal karar sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'de artan gerilimle ilgili ilk kez konuştu.

11 Haziran 2019 Salı 13:23
KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkarmış, Türk Dışişleri'nden ise konu ile alakalı çok sert bir açıklama gelmişti.

"Çatışma siyaseti istemiyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor. Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:23
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