Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu meydana gelen kazada 30 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana gelen kazadan 16 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, dün ve bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarında toplam 30 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 5'i dün 25'i de bugün olmak üzere 30 göçmenin cesedine ulaştık. Ama bu rakamdan çok daha fazla göçmen kayboldu." diye konuştu.

İki botun alabora olduğu kazada en az 130 düzensiz göçmenin ölmesinden endişe ediliyor.

IOM Cibuti Misyon Şefi Lalini Veerassamy kazaya ilişkin, "Bu trajik olay, savunmasız göçmenlerin masum bir şekilde daha iyi yaşamlar ararken karşılaştıkları riskleri gösteriyor. Cibuti hükümeti bu kritik konuda daima empati ve bölgesel liderlik gösteriyor. Bu trajedileri önlemek ve göçmenlerin hayatını korumak için onları desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaza hakkında yerel kaynaklar, botların karadan hareket ettikten 30 dakika sonra aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtmişti.



Ülkedeki IOM çalışanlarına konuşan batan botlardan birinden sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki genç ise kendisinin bulunduğu botta 16'sı kadın toplam 130 kişinin olduğunu söylemişti.

Adı açıklanmayan genç, ikinci botta kaç kişinin olduğunu bilmediğini kaydetmişti.





