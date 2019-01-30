0553 313 94 23

Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi

IOM, Cibuti açıklarında iki botun alabora olduğu deniz kazasında 30 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurdu- En az 130 düzensiz göçmenin hayatından endişe ediliyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu meydana gelen kazada 30 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana gelen kazadan 16 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, dün ve bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarında toplam 30 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 5'i dün 25'i de bugün olmak üzere 30 göçmenin cesedine ulaştık. Ama bu rakamdan çok daha fazla göçmen kayboldu." diye konuştu.

İki botun alabora olduğu kazada en az 130 düzensiz göçmenin ölmesinden endişe ediliyor.

IOM Cibuti Misyon Şefi Lalini Veerassamy kazaya ilişkin, "Bu trajik olay, savunmasız göçmenlerin masum bir şekilde daha iyi yaşamlar ararken karşılaştıkları riskleri gösteriyor. Cibuti hükümeti bu kritik konuda daima empati ve bölgesel liderlik gösteriyor. Bu trajedileri önlemek ve göçmenlerin hayatını korumak için onları desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaza hakkında yerel kaynaklar, botların karadan hareket ettikten 30 dakika sonra aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki IOM çalışanlarına konuşan batan botlardan birinden sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki genç ise kendisinin bulunduğu botta 16'sı kadın toplam 130 kişinin olduğunu söylemişti.

Adı açıklanmayan genç, ikinci botta kaç kişinin olduğunu bilmediğini kaydetmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
  1. Cibuti
  2. Düzensiz göçmen trajedisi
  3. IOM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sebebi korkunç! Anne ve 4 çocuğunu baltayla öldürüp kuyuya attılar
    1. Sebebi korkunç! Anne ve 4 çocuğunu..
    2. Mudanya açıklarında yakalandı 25..
    3. Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.....
    4. Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret!
    5. Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya'da
    6. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!..
    7. Milli Savunma Bakanlığı Rusya'ya heyet..
    8. 2018'de transfere 7 milyar dolar..
    9. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O..
    10. Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı
    11. Bulgaristan Meclisi Dışişleri..
    12. YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve..
    13. İstanbul'da zincirleme kaza trafiği..
    14. Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan..
    15. FETÖ sanığı iş adamı hakim karşısında
    16. AK Partili isimlerden Hıncal Uluç'a..
    17. Altının kilogramı 222 bin 300 liraya..
    18. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    19. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AA'yı..
    20. Transfer yasağı kaldırılan..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz