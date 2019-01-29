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Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi: 5 ölü, 130 kayıp

IOM, Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 düzensiz göçmenin kaybolduğu, 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını duyurdu

29 Ocak 2019 Salı 22:48
Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi: 5 ölü, 130 kayıp

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 düzensiz göçmenin kaybolduğunu, 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını bildirdi.

IOM'den yapılan yazılı açıklamada, kaza bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana geldi.

Açıklamaya göre, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, batan botlardan iki kişiyi kurtardı, 3 kadın ve iki erkeğin cansız bedenine ulaştı.

En az 130 düzensiz göçmenin ise kaybolduğu belirtildi.

Jandarmanın ardından sahil güvenlik güçlerinin de bölgeye ulaştığı ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise botların karadan hareket ettikten 30 dakika sonra aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Ülkedeki IOM çalışanlarına konuşan batan botlardan birinden sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki genç, botta 16'sı kadın toplam 130 kişinin bulunduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan genç, ikinci botta kaç kişinin olduğunu bilmediğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:48
  1. Cibuti
  2. düzensiz göçmen
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