Doğru yastık seçimi nasıl yapılır? Rahat ve ağrısız uyku...

Verimli bir günün sonunda, 3'te 1'lik kısmı uyuyarak geçiyoruz. Haliyle kaliteli bir uyku hepimizin hakkı. Bunun içinde kaliteli şekilde yatmak ve vücudun şeklini korumak gerekir.

Bazen yorgun ve acılı bir sabaha uyanıyorsanız, sorun olduğunun farkındasınızdır.

Kaliteli bir uyku için;

Yatağın çok sert ya da çok yumuşak olmaması,

Yastığın çok yüksek ve çok alçak olmaması,

Yatağın dengesiz olmaması,

Çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekir.

Yastık, yatış kalitenizin büyük bir kısmını belirler. Doğru yastık kullanımında, omurganızın düzgün durması gerekir. Gün içerisinde omurganızın duruşu nasıl ise, omuz ve kafa yapınıza göre yastık seçmelisiniz. Kafanız yastık içerisine gömülmeden, esnek bir yapıda durmalı. Çok yüksekte olup omurga yapınızın şeklini de değiştirmemelidir.

Boynunuzun düz olmadığını bilerek kıvrımına yastık ile destek vermelisiniz.

Kendinizi sıkmadan, rahat bir uyku çekmek için günlük duruşunuzu yatakta da korumalısınız. Yine duruşunuza bağlı olacak şekilde ince bir yastığı bacaklarınızın arasına alarak omuz genişliğinizde açık kalmasını sağlamalısınız.