Doğru tespit oranı yüzde 90! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen testi marka olma yolunda

Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen testler piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1 maliyetiyle de göz kamaştırıyor. Yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan test kitinin markalaşma sürecine girdiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Çok basit uygulanıyor, çocuklarımız kesinlikle rahatsız olmuyor ve 5-15 dakika arasında sonuç veriyor. Çok gururluyum. Bir meslek lisesinin antijen kiti ürettiğini hiç duymadım. Bu aynı zamanda bir milli teknoloji hamlesi” dedi.