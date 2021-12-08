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Korona Virüs Doğru tespit oranı yüzde 90! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen testi marka olma yolunda
Korona Virüs

Doğru tespit oranı yüzde 90! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen testi marka olma yolunda

Bursa'da iki meslek lisesinin iş birliğinde yürütülen proje kapsamında tükürükten alınan numuneyle 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren ‘BRS-CA’ adlı Kovid-19 antijen test kitini imal eden öğretmen ve öğrenciler, üretimde yer almanın gururunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:23:00 -
Doğru tespit oranı yüzde 90! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen testi marka olma yolunda

Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen testler piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1 maliyetiyle de göz kamaştırıyor. Yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan test kitinin markalaşma sürecine girdiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Çok basit uygulanıyor, çocuklarımız kesinlikle rahatsız olmuyor ve 5-15 dakika arasında sonuç veriyor. Çok gururluyum. Bir meslek lisesinin antijen kiti ürettiğini hiç duymadım. Bu aynı zamanda bir milli teknoloji hamlesi” dedi.

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