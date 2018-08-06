Doğru tercihin anahtarı

Adaylar, yarından itibaren sonuç belgesindeki sıralama ve puanını dikkate alarak hazırladığı tercih listesini resmen sisteme girmeye başlayacak. 14 Ağustos gecesi 23.59’a kadar süre tanınmış olan tüm adaylar rotalarını netleştirmiş olacak. Bu noktada uzmanlar, emeklerin ziyan olmaması için dikkat çekici uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar; öncelikli olarak adayın idealine göre hareket edip etmediğini, kendisine uygun bölümün yer aldığı devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin listesinin yapmasını öneriyor ve ekliyor: Listeyi hazırlarken bir devlet üniversitesinde mi yoksa aynı bölümün yer aldığı bir vakıf üniversitesinde burslu olarak mı öğrenim görmek istediğiniz sorusuna mutlaka cevap arayın.

İşte tercih yapmadan önce cevap aranması gereken sorular;

l Yaşadığınız şehirde mi öğrenimi tercih edersiniz yoksa farklı bir şehirde deneyim kazanmak için herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini mi tercih edersiniz?

l Devlet üniversitesinde yurtta barınarak mı öğrencilik hayatını sürdürmek istersiniz yoksa vakıf üniversitesinden burs alıp kiralayacağınız bir evi mi tercih edersiniz?

l İmkânınız olduğu halde devlet üniversitesinde okumayı mı tercih edersiniz?

l Yüksek bir puanınız olduğu halde vakıf üniversitelerinden birisinin yerine devlet üniversitesini mi tercih edersiniz?

l Birikiminiz varsa hepsini öğrenim dönemi boyunca deneyim kazanacağınız eğitim imkânları için mi kullanmak istersiniz yoksa aldığınız puana göre şartları mı zorlarsınız?

l Önceliğiniz ister vakıf üniversitesi olsun ister devletin üniversitesi alacağınız eğitimle, mezun olduktan sonra elde ettiğiniz birikimle size sunulan imkânların neler olabileceğini şimdiden hesaplamakta yarar var. Bunun için de seçeceğiniz üniversitenin kamuoyu nezdindeki değeri, mezunlarının yeterliliği ve sunulan diğer imkânları araştırmanızda yarar var. Maddi imkânınız varsa ve sadece diploma sahibi olmak için, ‘nasıl olsa parasıyla’ mantığı ile bir vakıf üniversitesini tercih edecekseniz, başka adaylara haksızlık yapabileceğinizi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Mesele sadece diploma sahibi olmak için en az 2 ya da 4 yılınızı üniversiteli olarak geçirmek olmamalı.

l Alacağınız her kararın, hayatınızın geriye kalan yılları için ne derece yön verici olacağını hesaplarken seçeceğiniz üniversitenin sizlere sunacağı imkânları iyi araştırın. Her zaman dile getirdiğimiz gibi en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın.

İLK ADIMI ATMADAN ÖNCE

İster vakıf olsun ister devlet; puanlar, kontenjanlar, eğitim kalitesi, akademisyenler, sosyal imkânlar, eğitim süresince kendinizi geliştirmeye dönük sunduğu fırsatlar ve sosyalleşmeye dönük hizmetleri, mezuniyet sonrası atacağınız adımlarda önemli kriterlerdir. En doğru bilgiyi mümkünse tercih listesinde yer vereceğiniz üniversiteleri ziyaret ederek alın. Bu mümkün değilse web sayfalarını inceleyin. Ayrıca mezun olup iş hayatına atılmış olan büyüklerinize, okulundan ziyade mutlaka meslekleri ile ilgili sorular sorun.’ Devlet mi yoksa vakıf üniversitesi mi seçsem’ konusundaki ise tercihi ise sizlere bırakıyoruz.

KAMPÜSTE ŞEHİR’Lİ OLMANIN AYRICALIĞI

Tercih dönemiyle birlikte Yeni Akit Eğitim servisi olarak adaylara genel bilgiler ofisimizden yazmak yerine üniversitelerin yerleşke ya da kampüslerine giderek, gözlemde bulunup, yaptığımız görüşmeleri kaleme almanın daha faydalı olacağını düşündük. İlk ziyaret ettiğimiz üniversite ise İstanbul Şehir Üniversitesi oldu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Çelikcan, sözlerine Şehir’li olmak için bir çok nedenin olduğunu sıralayarak başladı: İstanbul Şehir Üniversitesi, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulmuş gerçek bir vakıf üniversitesi. Bunun da altını çizme ihtiyacı duyuyorum çünkü bizim İstanbul Şehir Üniversitesi olarak amacımız, geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmek. Bu nesillere biz nasıl bir formasyon kazandırıyoruz? Uyguladığımız özgün eğitim programı ile Türk yükseköğretiminde yeni bir model hayata geçirdik. Bu modelin temel dinamikleri; interdisipliner olması, yabancı dilde eğitimin verilmesi ve yüzünü sadece Batı’ya, Batı eğitimine, Batı kültürüne, Batı medeniyetine yöneltmeyen; aynı zamanda Doğu’yu da gündemine alan, Doğu medeniyetlerini, kültürünü içine İslam medeniyeti ve kültürünü de alacak şekilde biraz farklı bir paradigma üzerinden eğitim programlarını oluşturmuş, bu nedenle de özgün yanı güçlü bir üniversiteyiz.

BAŞARILARIN ADRESİ

Biz burada, ortak dersler programımız üzerinden hangi alanda olursa olsun bütün öğrencilerimize hayatı, dünyayı, medeniyeti tanıyabilecekleri anlayabilecekleri bir vizyon kazandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bizim öğrencilerimizin entelektüel donanımı çok güçlü oluyor. Bu birikim üzerine alan derslerini alıyorlar ve dolayısıyla mezun olduklarında sadece belli bir alanda yetkinleşmiş bir uzman değil, aynı zamanda hayata dair dünyaya dair söyleyecekleri, meselesi olan vizyonu ve misyonu belli bir mezun vermek hedefindeyiz. Dolayısıyla son yıllarda pek çok merkezi sınavdan elde edilen sıralamalarda karşılığını görüyoruz. Bu şekilde yetiştirdiğimiz öğrenciler, KPSS’de birçok alanda birinci sırada yer alıyor puan ortalamaları açısından. İlmi yönden yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladığımız gibi olgunlaştırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından yayınlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018” raporunda birçok kategoride İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilk 10 üniversite arasında yer alması da bunun bir göstergesi aslında. YÖK raporunda tüm vakıf üniversiteleri arasında ALES-Sözel başarı sıralamasında 1., Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ise üçüncü olduk. Benzer şekilde ALES-Eşit Ağırlıklı sıralamasında 6., ALES-Sayısal sıralamasında 9., vakıf üniversitelerinin öğrencilere sunduğu imkanlar açısından çok önemli bir kriter olarak yer alan Öğrenci Başına Yapılan Harcama Miktarında 4., toplam Açık Alan Büyüklükleri sıralamasında ise 9. sırada yer aldık.

Biz, sonuçta 8 yıldır eğitim veren bir üniversiteyiz. 8 yıldır eğitim veren bir üniversitenin mezunlarının bu sınavlarda böylesi yüksek bir başarı gösterebilmesi bir tesadüf değil. Yine geçtiğimiz günlerde Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla hazırlanan “2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması”nda memnuniyet derecesini en fazla artıran dört üniversiteden biri olduk.

TERCİHTE DOĞRU VERMENİN FORMÜLÜ

Kütüphane koleksiyonlarının zenginliğiyle ön plana çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı sıralamasında 5., Kütüphanede Yer Alan Basılı Kitap Sayısı sıralamasında 6., Öğrenci Başına Düşen Kütüphane Alanı sıralamasında ise 7. Sırada yer aldı.

Tercih döneminde adayların üzerinde sadece ailelerin baskısı değil genel bir sosyal baskı var. Bu da şöyle oluyor. Örneğin sınav başarısı yüksek olan her öğrenciyi tıp ya da mühendislik eğitimi almaya yönlendiriyoruz. Sistem bir şekilde öğrenciyi buna zorluyor. Türkiye’nin sadece tıpta mühendislikte değil başarılı öğrencilerinin bütün alanlara dâhil olmasına ihtiyacı var. Bu öğrenciler tıp ve mühendislik alanı dışındaki alanlarda da kendilerini gösterebilirler. O alanların da gelişimine katkıda bulunabilirler. Niçin mesela çok başarılı bir öğrenci sosyoloji bölümünden uzaklaştırılıyor? İşte bu görünmeyen sosyal baskı nedeniyle.

12 BİN KAPASİTELİ KAMPÜS

Şu anda bizim bütün programlarımızda 5.074 öğrencimiz var. Ama kampüsün tasarımı yaklaşık 12 bin öğrenciye göre yapıldı. Büyümemizi burada devam ettireceğiz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans da eğitim veriyoruz. Dolayısıyla gerekli altyapıyı sağladıkça yeni programlar açarak program zenginliğini de sağlayarak büyümemizi, gelişmemizi sürdürme gayreti içerisindeyiz. Biz şuna inanıyoruz; öğrenci üniversitede ne kadar çok vakit geçirirse o kadar çok gelişir, zenginleşir, donanımını güçlendirir. Dragos Kampüsü’nde öğrencimiz 7 gün 24 saat kampüsü kullanacak imkânlara sahip.

BİR MÜHENDİS SOSYOLOG GİBİ DE OLMALI

Çelikcan sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi de olmakla birlikte sosyal bilimler odaklı bir üniversite. Ama bu mühendislik programlarımızın zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Aksine mühendislik alanında bile biz öğrencilerimize bir sosyal bilimler formasyonu kazandırıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Dünyada belli başlı trendleri, diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek biz şunu görüyoruz. İnsanlığın sorunlarına çözüm üretebilecek düzeyde mezunlar verebilmenin yolu şundan geçiyor; alanı ne olursa olsun öğrencilerin mutlaka insanı, toplumu ve dünyayı iyi bilmesi, anlaması ve sorgulaması ve buna dair birtakım görüşler geliştirmesi gerekiyor. Bu bakımdan İstanbul Şehir Üniversitesi programlarını bu vizyona göre tasarlamış durumda. Biz iyi bir bilgisayar mühendisinin aynı zamanda iyi bir sosyolog olması gerektiğine inanıyoruz.”

BAŞARISIZLIK KABUL EDİLİR DEĞİL

Rektör Çelikcan ‘’Bu seneki sınavlarda başarı oranları düştü, sınav sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ sorumuza şu cevabı verdi: ’’Sistemi bir bütün olarak düşünmek lazım. Bizim eğitim sistemimizin ortaöğretimden başlayarak üniversite sınavına kadar performans odaklı bir yapı kazanmış olması, beraberinde bu tür sorunları da getiriyor. Halbuki hedef eğitimin tüm aşamalarında donanımlı insan yetiştirmek ideali ne hizmet etmek olmalı. Ama en iyi test performansına dayalı bir eğitim sistemi olduğunda bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Matematiği bir kenara bırakın, Türkçe, tarih ve sosyal alanlarda bile dikkat çeken bir başarısızlığın olması kabul edilebilir bir durum değil tabii ki.