Doğru tercih için Bursa Büyükşehir'den adaylara destek

Üniversite adaylarına, geleceklerini belirleyecek bu tercihlerde yol gösterici olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu. Ulucami Meydanı, Kent Meydanı, Korupark AVM, Özdilek Park AVM (Özlüce) ve Yıldırım Belediyesi Meydanı’na kurulacak stantlarda üniversite adayları 26-27-28 Temmuz tarihlerinde uzman rehberlerin gözetiminde tercihlerini çok daha sağlıklı yapacak.

UZMAN EKIPLER GÖREVDE

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak çalışmaya BUSMEK’in eğitimci kadrosu da tam destek veriyor. Tercih Rehberlik Noktalarında görev alacak rehberlere, eğitim koordinatörü Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek tarafından eğitim verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker ve Eğitim Şube Müdürü Aynur Tezgör’ün de katıldığı eğitimde rehberlik yapacak personele, üniversite tercihinde dikkat edilecek hususlar, doğru tercih sıralamaları gibi eğitimler verildi.

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Gençler, bizim en büyük zenginliğimizdir. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin önünü açmak, onların yarınlara hazırlanmasına destek vermek en önemli görevlerimizdendir” dedi. Sınav maratonunun bittiğini, şimdi ise öğrencilerin ve ailelerin daha büyük heyecanla zorlu tercih sürecinde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreç gençlerimizin geleceğini belirleyecek olan bir viraj. Tercih süreci profesyonel destek alınarak geçilmesi gereken bir aşama. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak için tercih danışma noktaları oluşturduk. Tek gayemiz, gençlerimizin doğru tercihlerle geleceklerini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmeleri” diye konuştu.