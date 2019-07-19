0553 313 94 23

"Doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilirsiniz"

Medicana International İstanbul Hastanesi Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin:- "Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz"- "Doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilirsiniz. Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:32
"Doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, doğru tedavi ile çocuk sahibi olunabileceğini belirterek, "Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Laçin, yaptığı yazılı açıklamada doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisinin yardımcı üreme tekniği olduğunu ifade eden Laçin, korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalamayan çiftlerin genellikle bu yönteme başvurduğunu kaydetti.

"Kadının yaşı 35’ten genç ise bir yıl, 35’ten büyük ise altı ay içinde gebelik beklenir." ifadesini kullanan Laçin, şunları kaydetti:

"Doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilirsiniz. Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir. Temelde gebeliğin oluşabilmesi için üç faktör var. Kadının yumurtlaması var mı, tüpleri açık mı ve hormonları düzenli mi? Erkekte ise sperm sayı, hareket ve şekil olarak yeterli mi? Son olarak, kadının kanalları açık mı? Çünkü yumurta ve sperm kadın vücudunda buluşacaktır. Bunun için de kanalın açık olması gerekir. Bunlardan birinde bir hata var ise ve diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsa tüp bebek yöntemine geçilir.

Ayrıca sebepsiz kısırlık olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıyakalabiliriz. Bu durumda embriyolar genetik olarak incelendiği için tüp bebek tedavisi önerilir."

- "Sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir"

Tüp bebek tedavisinde başarı için kaliteli embriyo elde edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Selman Laçin, embriyoyu oluşturanın da kadının yumurtası ve erkeğin spermi olduğunu kaydetti.

Bu iki hücrenin kaliteli olması halinde kaliteli embriyo elde edildiğini ifade eden Laçin, şunları kaydetti:

"Kaliteli embriyoda gebelik şansı artıyor. Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Bazı durumlarda varikosel dediğimiz damar genişlemesi olabilir. Buna bağlı olarak erkekte sperm sayısı azlığı, şekil bozukluğu, hareket azlığı görülebilir. Bir hormonal eksiklik ya da enfeksiyon varsa medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulanır.

Fakat hiç sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir. Tüp bebek tedavisinde sperm bulma ameliyatları ile sperm elde edilebilir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:32
  1. Medicana
  2. Selman Laçin
  3. Tüp bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor
    1. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    2. Suriye konulu 13. Garantörler..
    3. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    4. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    5. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    6. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    7. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    8. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    9. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    10. Göz torbası deyip geçmeyin
    11. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    12. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    13. Varlık barışında bir fırsat daha
    14. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    15. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    16. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    17. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    18. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    19. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    20. Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı
    21. Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3..
    22. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    23. 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde..
    24. Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı
    25. UMİKK 2019 yılı 3’üncü olağan..
    26. Mardin’in kadın sahafı,..
    27. GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında..
    28. İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında..
    29. Kayıp çocukları jandarma ekipleri buldu
    30. Antalyaspor’dan 15 sporcu milli takıma..
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?