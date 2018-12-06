MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, araştırmaya göre, ülkede 20 milyon kadar kişinin dini bilgileri kulaktan dolma bilgilerle edindiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri ve medreselerle doğru dini bilgiyi insanlarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bu açıdan el birliğiyle çalışmamız gerekiyor." dedi.

Erbaş, eşi Seher Erbaş ile İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemini vurgulayarak, öğrencilerden her alanda kendilerini geliştirmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim hizmetleri olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"7'den 70'e demiyorum, 7'den önce de 70'ten sonra da bizim öğrencimiz var, Kur'an kurslarımızda, medreselerimizde. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız var. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü diyoruz ki; ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımıza 7 yaşından önce milli, manevi değerleri vermemiz gerekiyor. 7 yaşına kadar hangi değerlerle çocukları yetiştirirseniz, o şekilde şahsiyet kazanıyor. Temel dini değerleri öğretmek gerekiyor. O yüzden biz 4-6 yaş Kur'an kurslarını başlattık. Şu an itibarıyla 140 binin üzerinde çocuğumuz var. Bunları gerçekten çok önemsiyoruz."

Erbaş, Türkiye’de 205 üniversite, 100'den fazla ilahiyat fakültesi bulunduğunu belirerek, burada yetişecek öğrencilerle doğru dini bilginin insanlara verilmesi gerektiğini aktardı.

- "Bu az bir rakam değil'

Yapılan araştırmalara göre temel dini bilgileri örgün din eğitimi ile öğrenenlerin yüzde 15'lere çıktığını anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki kalan yüzde 85 din eğitimini nereden alıyor.? Bunun da yüzde 50 kadarı yaz Kur'an kurslarından alıyor. Geri kalanı temel dini bilgileri nereden alıyor? Kulaktan dolma. Araştırma önümüzde. Bu az bir rakam değil. Nereden baksanız bu 20 milyonu aşan bir nüfus. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan nereden baksanız 20 milyon kadarı kulaktan dolma bilgilerle dini bilgileri alıyor."

- "Doğru dini bilgiyi insanlarımıza ulaştırmamız gerekiyor"

Doğru dini bilgilerle insanların donatılmaması durumunda vahim sonuçlarla karşılaşılacağına dikkati çeken Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri ve medreselerle doğru dini bilgiyi insanlarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bu açıdan el birliğiyle çalışacağız inşallah. Bu etkinlikleri, bu programları çoğaltacağız, iş birliğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Programda, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve İl Müftüsü İsmail Çiçek de yer aldı.