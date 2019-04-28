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Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne çözecek

Adana’da 3 gün önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren kadının yüzündeki darp izleri nedeniyle kocası tutuklandı.

28 Nisan 2019 Pazar 09:36
Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne çözecek

Adana’da 3 gün önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren kadının yüzündeki darp izleri nedeniyle kocası tutuklandı. Bebeğin sır ölümünü annenin vereceği ifade çözecek.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde 26 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26) 4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. olay günü sabah 05.30 sıralarında hastaneye getirildi. Genç kadın hastanede 8 aylık kız bebeğini kaybetti. Kendisi de hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.


Bu sırada genç kadının yüzünde morluklar olduğu için doktor olayı polise bildirdi. Polis kocayı gözaltına aldı. İddiaya göre, koca Abdulkadir Ç. eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, daha sonra kendi imkanlarıyla onu hastaneye götürmek için yola çıktığını ancak yolda nefesi de kesildiğini bu nedenle kendisine tokat attığını, yüzündeki morlukların bundan dolayı olduğunu hatta eşine kalp masajı yaptığını, onu darp etmediğini kurtarmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Genç kadın yoğun bakımda olduğu ve ifade veremediği için adliyeye sevk edilen koca tutuklandı. Şimdi herkes olayın gerçek nedeninin ortaya çıkması için genç kadının kendine gelmesi ve ifade vermesini bekliyor. Genç kadının ifadesi bebeğin sır ölümünü ortaya çıkartacak.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:36
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