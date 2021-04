Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin kaç TL? Dogecoin ne kadar kazandırdı?

Dünyanın en zenginler listesinde yer alan Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun bir eserini paylaştı. Musk bu eseri paylaşırken en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak “Doge Barking at the Moon” ifadelerini kullandı. Musk’ın “Dog Barking at the Moon“ ifadesi Doggycoin’i adeta uçurdu.

Elon Musk'ın tweetleri Dogecoin'in yükselmesine neden oluyor. Doge, Musk’ın tweetinden bu yana neredeyse yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı.

Dogecoin ne kadar?

Dogecoin, dün piyasa değeri bakımından ilk 10’a girmiş, akşam saatlerinde Chainlink’in (LINK) atağı nedeniyle ilk 10’un dışına itilmişti. Fakat Musk’ın tweet’inin ardından DOGE tekrar 10. sıraya yerleşmeyi başardı. DOGE, yazının yazıldığı sırada 0,137681 dolardan işlem görüyordu. Dogecoin son 24 saatte %18, son 7 günde %133.1, son 1 ayda %141 ve son 1 senede %6888 oranında yükseliş yaşadı.

Dogecoin nedir?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Dogecoin nasıl alınır? Dogecoin nereden alınır?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

Kripto para yasaklandı mı?

Öte yandan Merkez Bankası’ndan son dakika kripto para kararı geldi. Türkiye'de kripto paraların doğrudan ve dolaylı olarak ödemelerde kullanılması yasaklandı.