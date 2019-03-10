0553 313 94 23

Doğaya uygun kuş evleri Afyonkarahisar’da üretiliyor

Afyonkarahisar’da bir firma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine kuşların barınması için çevreye uyumlu yuva yapmaya başladı.

10 Mart 2019 Pazar 10:08
Doğaya uygun kuş evleri Afyonkarahisar’da üretiliyor

Afyonkarahisar’da bir firma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine kuşların barınması için çevreye uyumlu yuva yapmaya başladı. Doğal ve su geçirmeyen malzemeden üretilen kuş yuvalarının yoğun talep görmesi bekleniyor.

 

Afyonkarahisar’da bir firma, gelen talep üzerine vida, tutkal ve kimyasal malzeme kullanmadan kuş yuvası üretmeye başladı. Çevreye uyumlu olarak hazırlanan yuvalar için firma sahibi yakında patent alacak. Yaptıkları kuş yuvalarını Türkiye genelinde pazarlamaya başladıklarını belirten firma sahibi İsmail Yoğurtçu, kuş yuvalarının doğaya yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledi. Yoğurtçu, kendilerine gelen talep üzerine kuş yuvası hazırlamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

 

“Kuş evleri bizim yaklaşık 2 yıldır ürettiğimiz bir üründür. Farklı yerlerden, özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden böyle bir talep gelmesi üzerine bu araştırmayı, çalışmayı yaptık. Bunun neticesinde piyasada bu tarz ürünleri üreten firmaların olduğunu tespit ettik. Fakat biz kendimiz tamamen projesi, tasarımı bize ait bir proje geliştirdik. Kesinlikle içerisinde herhangi bir tutkal, vida olmadan kuş evini üretiyoruz. Artık Türkiye’ye pazarlamaya başladık.”



Sökülüp tekrar kurulabiliyor

 

Kimyasal madde kullanılmadan hazırlanan yuvalarda canların kesinlikle zarar görmeyeceğine dikkat çeken Yoğurtçu, “Yuvanın içerisinde canlıların kalacağı için bunlara zarar vermeyecek özel üretilen malzeme kullandık. Ölçüleri olsun, diğer üzerindeki şekillerin boya değil yakma sistemiyle olduğunu görüyoruz. Bundaki amacımız canlıların hiçbir şekilde zarar görmeden barınmasını sağlamak. Bunların 6 ay kullanım süresinden sonra mutlaka temizlenmesi gerektiğini üniversitedeki yetkili arkadaşlardan öğrendik. Onların üzerine bizde vida kullanmadan, herhangi bir kimyasal içeren malzeme kullanmadan yeniden sökülüp kurabilecek şekilde bir tasarım çalıştık. Şuanda bunun patent başvurusunda bulunduk. İnşallah üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:08
  1. Afyon
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    1. Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    2. Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz..
    3. Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol..
    4. AB’den ABD vatandaşlarına vize..
    5. Avcıların yaraladığı kızıl şahine..
    6. Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur..
    7. Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü..
    8. Sahte pasaport temin eden 3 İranlı..
    9. Tunceli’de,Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
    10. Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği..
    11. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun..
    12. Baranok: Yeni Motorlu Sanayi esnafımız..
    13. MTSO’dan iş dünyasına ‘Tarihi..
    14. Galatasaray ile Antalyaspor'un 46...
    15. Doğaya uygun kuş evleri..
    16. Voleybolda baraj etabı programı belli..
    17. 39 yılın ardından doğum gününde emekli..
    18. Aman dikkat! Oyun bağımlılığı..
    19. Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar..
    20. Mesut Yılmaz'ın ciğerinde tümör tespit..
    21. "Bayrampaşa teknoloji üssü olacak"
    22. Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye..
    23. Görme engelli şampiyondan yeni..
    24. Karaisalıspor şampiyon
    25. Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı
    26. 4 Eylül Mahalle Konağının temeli..
    27. Kadınlar Günü’ne özel konser
    28. Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı
    29. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu yarı..
    30. Trabzon’da patlama! Ortalık savaş..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!