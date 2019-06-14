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Doğaseverler bu kez arkadaşları için yürüdü

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşları Ayşe Özhan’ı hem yad etmek için hem de hatırlamak için ‘Ayşe Özhan dostluk parkuru’ adını verdikleri yürüyüş gerçekleştirdiler.

14 Haziran 2019 Cuma 09:47
Doğaseverler bu kez arkadaşları için yürüdü

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşları Ayşe Özhan’ı hem yad etmek için hem de hatırlamak için ‘Ayşe Özhan dostluk parkuru’ adını verdikleri yürüyüş gerçekleştirdiler.


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta Van Gölü havzasının değişik yerlerine saklı kalmış güzelliklerine etkinlik düzenliyor. Doğaseverler bu haftaki etkinliği Van Gölü havzasında bulunan ve Gevaş ilçesine bağlı Yuva köyü bir etkinlik düzenledi. Bu yürüyüş, 2 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşları Ayşe Özhan’ın anına 2’si çocuk 61 kişi tarafından gerçekleştirildi. Doğaseverler, hem yürüyüşlerini gerçekleştirdiler, hem de doyasıya eğlendiler.


Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak her hafta Van Gölü havzasının değişik yerlerine bilinmeyen saklı kalmış cennet gibi tarif edilen yerleri etkinlik düzenliyoruz. Bu hafta Gevaş ilçesinin Yuva köyüne bir etkinlik düzenledik. Yuvaköy’ü Van Gölü havzasının görsellik bakımından çok nadir yerlerden biri özellikle fotoğrafları açısından çok güzel bir alan. Yuvaköy’ü Gevaş’ın çok güzel mahallerinden biri. Fotoğrafçılar bakımdan çok güzel bir anlan. Yukarıda su kaynağından mahalleye dolu bir beyaz su akmaktadır. Bu suyu takip ederek su kaynağı başına kadar gittik. Su kaynağı 3 kola ayırmışlar. He mahalleye bir parça gidiyor. Suyu eşit bir şekilde bölmeleri, ayriyeten bir doğa harikası bir mimari eser gibi. Çünkü 3 ayrı giden su miktarı neredeyse aynı. Etkinliğimize 61 kişi katılmıştır. İkisi çocuktu. Biri 1 yaşında diğeri 1.5 yaşında. Etkinliğimize küçük çocukların katılması ayriyeten güzellik katıyor” dedi.


Bu etkinliğimizin kendileri açısında ayrı bir anlamının olduğunu ifade eden Demez, “İki yıl önce aramızdan ayrılan Ayşe Özhan arkadaşımız. En çok sevdiği parkulardan, en çok sevdiği alanlardan bir tanesiydi. 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Biz onun için onu yad etmek, onu hatırlamak onu almak için yürüdük. Güzel bir yürüyüş oldu. Etkinliğimizde dostluk ve samimiyet eğlence hat safhadaydı katılan Bütün dostlarımızı kutluyoruz güzel bir etkinlik oldu bütün insanları duaya bekliyoruz aynı zamanda doğaya ve dünya insanlar özellikle Türkiye ve özelde de Van insanla bir mesajımız var. Doğa bizimle çok güzel yaşayabilir. Van Gölü’nü, doğayı kirletmeyelim, doğaya sahip çıkalım. Doğa hepimizindir” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:47
  1. doğa
  2. fotoğraf

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