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Doğanşehir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde sepetli bir motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:17
Doğanşehir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde sepetli bir motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan kazada 3 kişinin bindiği plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki levhaya sonrada önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası tarlaya devrilen motosikletteki 3 yaralı çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esre Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Burada durumu ağır olan yaralılardan Avni Alagöz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Avni Alagöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hayatını kaybeden Alagöz’ün cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Doğanşehir mezarlığın da defnedildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:17
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