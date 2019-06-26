Doğankent için yasa teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Yüreğir’e bağlı olan Doğankent Mahallesi’nin ilçe olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi sundu.

Doğankent’in hizmet alabilmesi için mücadele veren Barut, "Doğankent ilçe olsun" istemiyle yasa teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Doğankent’in bağlı olduğu Yüreğir ilçesinin her geçen gün aldığı iç ve dış göç sebebiyle nüfusunun çok arttığını anlatan Barut, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleriyle, Ceyhan, Kadirli, Kozan ve Aladağ gibi ilçelerden göç alan Yüreğir’in nüfusu yaklaşık 420 binlere ulaşmıştır. Adana’nın karayolu ve demiryolu kapasitesinin büyük yoğunluğunu Yüreğir ilçesi ağırlıklı olarak çekmektedir. Yüreğir ilçesinde ayrıca, Organize Sanayi bölgesinin bir kısmı ile Büyük Toptancılar Sitesi, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi, Demir Toptancıları Sitesi ve Traktörcüler Sitesi gibi Adana sanayisinin lokomotifleri bulunmaktadır. Artan nüfusu ile birlikte Yüreğir ilçesi sahip olduğu sosyal ve kültürel varlıklarını koruyamamakta, tarımdan sanayiye, ulaşımdan eğitime, sağlıktan adalete en temel hizmetleri ilçede bulunan tüm mahallelere eşit ve adil olarak verememektedir. Yüreğir ilçesinde yaşanan yoğun göçün dikkate alınması, ilçede yaşanan sosyal kültürel ve ekonomik açıdan karşılaşılan sorun ve sıkıntıların giderilmesi, merkezi ve yerel yönetimler tarafından verilmesi gereken kamu hizmetlerinin aksamadan hızlı, eşit ve adil bir şekilde verilmesi için Doğankent’in ilçe olmasını istiyoruz. Doğankent ilçe olursa Yüreğir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümetin iş yükü de hafiflemiş olacak ve yöre halkı daha kısa sürede daha çok hizmet alır hale gelecektir."