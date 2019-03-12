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"Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde

Usta ressamlar Şükran ve Hasan Pekmezci’nin 50.

12 Mart 2019 Salı 12:13
"Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde

Usta ressamlar Şükran ve Hasan Pekmezci’nin 50. sanat yıllarını kutladıkları "Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.


"Hocaların hocası" olarak adlandırılan sanatçılar Şükran ve Hasan Pekmezci’nin, 50. sanat yıllarını kutladıkları "Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Büyük boyutlu baskı ve yağlı boya teknikleriyle doğanın ve hayatın içinden insan manzaralarının yer aldığı sergi, 28 Mart tarihine kadar açık kalacak.


Şükran Pekmezci Atay ve Hasan Pekmezci imzası taşıyan sergi aynı zamanda atölye çalışmaları ve konferanslarla ziyaretçileri sanata dahil etti. 11 Mart’ta gerçekleştirilen "Baskı Atölyesi"nde katılımcılara yağlı boya baskı tekniği üzerine dersler veren Hasan Pekmezci’nin anlatımları büyük ilgi görürken, sergiyi ziyaret eden sanatseverler de uygulamalı eğitim ile kendilerini sanatın merkezinde buldu.


Pekmezcilerin onlarca eserine yer verilen sergi, 23 Mart’ta "Sanat ve Logoterapi" konferansı ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:13
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