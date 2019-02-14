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Doğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmas

Rusya’nın doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti’nde kalp şeklinde bir elmas bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:06
Doğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmas

Rusya’nın doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti’nde kalp şeklinde bir elmas bulundu.


Rusya’nın en büyük elmas firması Alrosa, Yakutistan Cumhuriyeti’ndeki Udachnaya elmas madeninde kalp şeklinde bir elmas bulunduğunu açıkladı. Alrosa Birleşik Satış Örgütü Direktörü Yevgeny Agureyev, "Bazı nesnelere ya da sembollere benzeyen elmaslar doğada nadir bulunur. Kalp şeklinde bir pırlantanın özellikle de 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde bulunması sadece şirketimiz için değil aynı zamanda tüm sevgi dolu çiftler için de doğanın sembolik bir hediyesi gibi görünüyor" dedi.


Yüksek kalitede özelliklere sahip olan elmas 65,7 karat. Alrosa uzmanları elmasın 300 milyon yıldan daha eski olduğunu tahmin ediyor. Alrosa, kalp şeklindeki elmasın şu anda detaylı inceleme ve değerlendirme için Birleşik Satış Örgütü’nde bulunduğunu bildirdi.


Elmas firması Alrosa geçtiğimiz yıl futbol topu ve kafatası şeklinde elmas bulmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:06
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