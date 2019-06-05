Doğanın küçük canlılarını fotoğrafladı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğa meraklısı Ümit Bartın isimli öğretmenin objektifine yansıyan kareler hayran bıraktı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğa meraklısı Ümit Bartın isimli öğretmenin objektifine yansıyan kareler hayran bıraktı.

İlçede her hafta değişik maceralar yaşayan ve gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, çevredeki canlıları fotoğrafladı. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan canlıların fotoğraflarını çeken Bartın, onları tanıtmak istediğini söyledi. Gözle görülmeyen birçok canlının olduğunu dile getiren Bartın, bu canlıların insanları kendine hayran bıraktığını ifade etti.

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