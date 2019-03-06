0553 313 94 23

Doğanın bekçileri minik öğrencilerden kuşlara yem

Kütahya’nın Gazi Emet İlkokulu öğrencileri, soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ilçenin dört bir yanına astılar.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:29
Doğanın bekçileri minik öğrencilerden kuşlara yem

Kütahya’nın Gazi Emet İlkokulu öğrencileri, soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ilçenin dört bir yanına astılar.


Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Esin Sarıkaya, kuşlar için yemlik hazırladılar. Silindir şeklindeki kartonları bal ve yem ile dolduran öğrenciler, bunları ip aracılığıyla ağaç dalı, bahçe kapıları ve balkon gibi yüksek yerlere öğretmenleri ile birlikte asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdiler.


Düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Gazi Emet İlkokulu 3-B Sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya, "Yapılan yemliklerimizi çocuklarımızla birlikte ağaç dallarına asarak, doğanın bekçileri olduklarını gösterdiler. Sık sık gidip yem ve yiyecek koyuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kuşların yiyecek bulmakta zorlanmaya başlaması üzerine öğrencilerimizden gelen talep üzerine bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmanın en temel yolunun sevgiden geçtiğini hatırlatmak, sorumluluk duygusu, hoşgörü ve farkındalık kazanmalarını istedik. Aynı zamanda evlerde her gün onlarca karton rulo boşa çıkıyor. Bu maddeleri kuş yemliğine dönüştürerek geri dönüşüme ufakta olsa bir katkı sağladık" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demirspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor
    1. Adana Demirspor’da Osmanlıspor..
    2. Hepsiburada ile Adana’da dijital..
    3. Ebe adaylarının hedefi normal doğum..
    4. Manyas’ta Karate şampiyonası yapıldı
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "2019..
    6. Aliağa’ya dünya standartlarında..
    7. Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta..
    8. İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve..
    9. Bendevi Palandöken: Bedelli askerlikte..
    10. “Sürdürülebilirlik ancak yeni..
    11. Çocuklar için Türk masalları..
    12. Devlet Bahçeli Eskişehir’e geliyor
    13. Başkan Sözen projelerini tanıttı
    14. (Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar..
    15. NTO Başkanı Nuri Arslan, İstihdam..
    16. Sakarya’da kaçak içki operasyonu
    17. Tarihe moloz döküyorlar
    18. Kocamaz, Sefa köprüsünün açılışını..
    19. Şubat ayı spor gündeminde..
    20. Sakarya'daki akü hırsızı yakalandı
    21. PAŞADER’e destek sözü
    22. Cüneyt Epcim, spor camiasıyla bir..
    23. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri..
    24. İmamoğlu’nun projesi çalıntı çıktı!
    25. Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa..
    26. Başakşehir’de dehşet anları kamerada
    27. Türkiye’de en çok müzik ve dizi..
    28. TİKA ve TRT’den Balkan medya..
    29. HIV’de kök hücre umudu
    30. Esnaftan yaban hayvanları için et..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!