Nihat Doğan'a yönelik soruşturmaya Bakanlık da dahil oluyor!

Türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18'den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

"EVDE YAKLAŞIK 45 DAKİKA KADAR KALDIK"

Emniyetteki ifadesinde iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, "Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama ben de onların numarası yok" dedi.

"HARÇLIK VERMEK İSTEDİM, KABUL ETMEDİLER"

İfadesine devam edilen Doğan'ın, "Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiç biri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.