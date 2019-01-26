Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp

Büyük Birlik Partisi yerel seçimler için ilk belediye başkanını açıkladı. 2009 yılında BBP'den belediye başkanı olan Doğan Ürgüp yeniden aday gösterdi. Peki, Doğan Ürgüp kimdir? Doğan Ürgüp kaç yaşında? Doğan Ürgüp nereli?

Doğan Ürgüp kimdir?

1956’da Ahmet Bey ve Sabiha hanımın oğulları olarak Sivas’ın Uluanak Mahallesinde Ulu Camii karşısında bir evde doğdu.

İlk, Orta ve Lise tahsilini Sivas’ta Yüksek öğrenimine ise Ankara başlayarak şartlar gereği Erzurum’da tamamladı. 1986 yılında memleketi Sivas’ta ticari hayatın içerisine girdi. 1990 yılında bir grup iş adamı ile birlikte Ankara’da ki ticari faaliyetleri başladı. 1996 yılında ortaklarıyla bir boya fabrikası kurdu. ‘Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ yönetim kurulu başkanlığı, Sivaslı il ve ilçe derneklerinin birliğinden oluşan Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF)’nun kuruculuğu ve yönetim kurulu başkanlığını başarı ile yürüttü.

2008 yılında ise Sivas Organize Sanayii Bölgesi’nde yalıtım malzemeleri üretecek yeni bir fabrikayı yine iş arkadaşlarıyla birlikte kurdu. 29 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde BBP Sivas Belediye Başkanı adayı olarak seçimleri kazanarak Sivas Belediye Başkanı oldu. Hali hazırda bu görevini yürütmektedir. Doğan ÜRGÜP Makbule ÜRGÜP hanımla evli olup üç çocuk babasıdır.