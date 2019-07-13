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Doğan : Halkla bağımız hiçbir zaman kopmadı

Balıkesir’in Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, CHP Milletvekili Ahmet Akın’ın geçtiğimiz haftasonu Bandırma’da düzenlediği basın toplantısında Ak Parti’nin halktan koptuğuna yönelik sarfettiği sözlere tepki gösterdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:08
Doğan : Halkla bağımız hiçbir zaman kopmadı

Balıkesir’in Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, CHP Milletvekili Ahmet Akın’ın geçtiğimiz haftasonu Bandırma’da düzenlediği basın toplantısında Ak Parti’nin halktan koptuğuna yönelik sarfettiği sözlere tepki gösterdi.


Bandırma’da CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın düzenlediği basın toplantısında Ak Parti’nin halktan koptuğuna yönelik sarfettiği sözlere Ak Parti’den tepki geldi. Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Cumartesi pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile buluştu. Aktif saha çalışmalarına sürekli olarak devam eden Doğan, vatandaşla sürekli olarak iletişim halinde kaldıklarını ve vatandaşın bu bağının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti’ye olan gönül bağı olduğunu belirtti.


Davamız gücünü her zaman halktan aldı.


Doğan ilçe yönetim kurulu ile birlikte sürekli olarak halkın nabzını tuttuklarını ve tüm istek ve fikirleri değerlendirdiklerini belirtti. Doğan yaptığı açıklamada " Ak Parti Türkiye’de girdiği tüm seçimleri kazanmış ve Türkiye’de doğudan batıya tüm bölgelerde halkın ilgisine mazhar olmuş bir kitle partisidir. Başta son yerel seçim olmaküzere oyu her zaman yüzde 50’nin üzerinde olmuştur. Bu da Ak parti davasının gücünü halktan aldığının en güzel göstergesidir" dedi. Doğan açıklamasının devamında "Halka hiçbir zaman bağı olmamış halkın dertlerine her zaman uzak olmuş, Anadolu’nun sesine kulak tıkamış siyasi partilerin bu bağı anlaması çok zor. Diğerleri gibi halka asla tepeden bakmadık, küçük görmedik. Daha düne kadar Ak Parti’yi ve seçmenini aşağılayan bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyen siyasiler şimdi bizim vatandaşla olan gönül bağımızı sorguluyor. Kendi karanlık tarihleriyle yüzleşirlerse Türk siyaseti adına daha olumlu bir durum ortaya çıkar. Halkı düşman görmüş siyasi oluşumların bizim halka olan gönül bağımızı sorgulaması için önce içinden çıktıkları toplumu anlamaları gerekir. Bu bizim gibi sırtını halka dayayanlarla sırtını malum örgütlere dayayanların mücadelesidir ve halkın dediği her zaman doğrudur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:08
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