Doğan Hakyemez kimdir? 68 yaşında hayatını kaybeden Doğan Hakyemez'in ölüm nedeni ne?

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez, kalp krizi sonucu Antalya’da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak Doğan Hakyemez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki Doğan Hakyemez kimdir?

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez, Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

Doğan Hakyemez, 1950'de doğdu. Basketbol'a Ankara'da başladı. Kariyeri boyunca Necdet Ronabar, Aytek Gürkan gibi önemli basketbolcularla Efes Pilsen çatısı altında oynadı. Ayrıca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı. 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yeraldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra, menajerliğe başladı. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye millî basketbol takımının menajerliğini yaptı. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı. Antalya'daki yerel seçimlerin ardından belediye başkanının değişmesiyle görevinden ayrılan Hakyemez, Trabzonspor ile anlaştı. Trabzonspor Hakyemez'le birlikte, Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı başardı.