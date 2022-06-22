Doğan Can Davas kimdir? Giresunspor'a transfer olan Doğan Can Davas futbol kariyeri:
Süper Lig’i 45 puanla 16 sırada tamamlayan Giresunspor, Doğan Can Davas ile el sıkıştı. Giresunspor taraftarı bu transfer sonrası Doğan Can Davas’ın kim olduğunu merak ediliyor. Peki Doğan Can Davas kimdir? Doğan Can Davas nereli kaç yaşında?
Giresunspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Peki Doğan Can Davas kimdir? Doğan Can Davas nereli kaç yaşında? İşte Doğan Can Davas hayatı, kariyeri:
Doğan Can Davas kimdir?
Doğan Can Davas 22 Ağustos 1997 tarihinde Edirne'de doğdu. Orta saha. 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giymektedir. Davas, futbol hayatına 2012 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 11 Ocak 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına FC Wil 1900'le oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.