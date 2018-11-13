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Doğan, Bahçelievler’de yeniden aday

Bahçelievler Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkanı olan Muzaffer Doğan, yerel seçimler öncesi yeniden Bahçelievler Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 14:41
Doğan, Bahçelievler’de yeniden aday

Faruk Arslan  İstanbul

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerde yoğun bir aday adaylığı hareketliliği yaşanıyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde 16 yıldır her seçimden zaferle ayrılan AK Parti’de de yerel yönetimler için önemli isimler gündeme geliyor. İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulunan Muzaffer Doğan da bu isimler arasında yer alıyor. Bahçelievler Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkanı olan Doğan aynı göreve bir kez daha talip oldu. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olan Bahçelievler’de düzenlenen belediye seçimini Refah Partisi’nin adayı olarak kazanan Doğan, Erbakan ve dönemin RP İstanbul İl Başkanı Recep Tayip Erdoğan ile birlikte Bahçelievlerin çehresini değiştirecek projelere imza atmıştı. 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimler için AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan Doğan, “Aynı ruh, heyecan ve aynı şevk, aynı inançla yola devam” dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:41
  1. İstanbul
  2. yerel seçimler
  3. Başkan Erdoğan
  4. AK Parti
  5. Bahçelievler Belediyesi
  6. Muzaffer Doğan
  7. Refah Partisi
  8. Recep Tayip Erdoğan

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