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Doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul depreminin ardından enerji altyapılarında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek fiyatlar için "Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 12:05
Doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, "Dün orta şiddetli bir deprem yaşadık. Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadığı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğal gazda da sorun yaşamadık. Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak." dedi.

 

Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi gaz geldiğinde doğal gaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şartelin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında gerekli tedbirleri alıyoruz. Binaların içinde müdahaleyi vatandaşların yapması gerekiyor.

"Doğalgaz arzında sıkıntı yok"

Depolar sayesinde doğal gazda arz sıkıntısı yok. Tuz Gölü'nde işletmeye alınan 600 milyon metreküplük bir depomuz var. Bir de temeli geçen aylarda atılan bir proje başlattık. O bitince 2023 -2024 gibi Tuz Gölü'nde 5,4 milyar metreküplük depo kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de hedef 4,6 milyar metreküpe ulaşmak. Hedefimiz yüzde 20'sini depolamak. Elektrikte de bir miktar arz fazlamız var. İhraç etmek için çalışıyoruz. Irak'la görüşmelerimiz var.

"Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak"

Doğal gazda ve petrolde ülkemiz dışa bağlı. Dışarıdan aldığımız ürünü dövizle alıyoruz. Kontrol edemediğimiz bir mekanizma var. Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişiyor. Bugünkü petrol fiyatlarının 6 ay sonra doğal gaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Maliyetler değiştikçe tarifelere yansıyacak. Doğal gaz tarafında BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Uluslararası oluşan fiyatlardan etkileniyoruz. Rafineriler bu fiyatlardan ham petrolü alıyorlar. Fiyat duyarlılığından daha az etkilenmek için enerji ürünlerini verimli kullanılmalı."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:05
  1. İstanbul
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

  • ZEYNELZEYNEL9 dk önce
    milletle dalga geçiyorlar, 31 Temmuz 2019; yüzde 14,9 31 Ağustos 2019; yüzde 14,9 buzamlar babama sordum bu zamları o yapmamış kim yapmış o zaman kısa vadede zam yok diyorlar bu tarihlerin aralığı nedir. 1 liraya mecliste çorba içerler 5 tl ye yemek yerler zamla birlikte ağaların çorba parası 2 tl yemekleri de 5 ile 10 tl arası oldu ben günde ortalama 4 ekmek alıyorum 5 lira sadece 5 lira yemek malzemeleri hariç,benim aldığım 4 ekmek parasına adamlar mecliste karnını doyuyorlar varmı böyle bir adalet
  • Ahmet Ahmet 28 dk önce
    Daha yeni yaptınız yuh size
  • CemoCemo28 dk önce
    Doğalgaza zam gelmeden olurmu? Bir ayda yüzde 30 zam yaptılar. Yüzde 50 daha zam yapmaları lazım. Hatta otomatiğe bağlasınlar yüzde 20. Çoğu evlerde pahalı olduğundan doğal gaz açılmıyor. Askeri ücretle geçinen bir sürü insan var. Kışın sadece 1000 tl yakacak elektitik ve suya gidiyor. Bunları görün. Görmesseniz seçim zamanı geldiğinde gösterirler.
  • Tabii GazTabii Gaz34 dk önce
    İndiri yok mu? Kazık bu fiyatlar. Bende bakan maaşı ile geçinmek istiyorum!
  • hülyahülya40 dk önce
    havalar soğuyup da kombiler yanınca göreceğiz faturaları.Şimdilik zam yokmuş.Demek ki zam olacak.

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