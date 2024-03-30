Doğalgaza yüzde 12 zam

Alman hükümeti Ekim 2022'den bu yana doğalgazda yüzde 12'lik bir indirime gitmişti. Bu indirim de KDV oranının yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirilmesi suretiyle gerçekleşmişti. Hükümet, KDV indirimini nisan ayı itibarıyla sonlandırmaya karar verdi.

Uzmanlar, doğalgaz fiyatının da tüketiciler için birden yüzde 12 zamlanacağına işaret etti. Hükümetin KDV'deki indirimi sayesinde ailelerin doğalgaz faturası ortalama olarak ayda 50 euro daha az geliyordu.