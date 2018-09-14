Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri? Diyarbakır'ın hangi ilçelerine doğalgaz bağlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği Diyarbakır’ın Ergani, Bismil, Silvan ve Çermik ilçelerine doğalgaz verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğalgaz müjdesi vermesi üzerine EPDK tarafından, Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2006 yılında yaptığı Diyarbakır doğalgaz dağıtım ihalesini alan Diyargaz firmasının çalışmaları ile yaklaşık 10 yıl önce doğalgaza kavuşan kent merkezinin ardından 4 ilçenin daha bu konforla buluşması için süreç işliyor. Diyarbakır’da Ergani, Bismil, Silvan ve Çermik ilçelerinde yeni yılda doğalgaz kullanılması planlanıyor.