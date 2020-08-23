Doğalgaz rezervi enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek

Doğalgazın Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra elektrik üretimi için de çok önemli bir kaynak olduğunun altını çizen Zaimler, şu görüşleri dile getirdi: “Gelecek dönemde elektrifikasyonla birlikte en yüksek kullanım artışını beklediğimiz enerji sektörünün can damarlarından ve ekonomi üzerindeki itici güçlerden birisidir. Bu değerli potansiyelin kinetiğe dönüştürülerek ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla cari açığımızın azaltılması, enerjide arz güvenliği, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının aşağı yönlü hareketi gibi birçok imkân elde edilebilecektir. Bu gelişmenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteğiyle sağlanan bu başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”