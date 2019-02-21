0553 313 94 23

Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan yaşlı adam öldü

Gaziantep’te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:22
Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan yaşlı adam öldü

Gaziantep’te art arda meydana gelen doğalgaz patlamaları nedeniyle çöken evin moloz yığınları arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.


Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde peş peşe meydana gelen patlamalarda çöken evin moloz yığınları arasından kurtarılan 85 yaşındaki Mehmet Bilici, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 9 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hacı Memik Bilici,"Olay günü annemi kaybettin. Ardından 9 gün sonra babamı kaybettik. Bu olayın unutulmasını istemiyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.


Öte yandan Bilici’nin cenazesi, ikindi namazının ardından Sarısalkım Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı oldu
    1. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    2. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    3. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    4. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    5. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    6. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    7. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    8. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    9. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    10. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    11. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    12. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    13. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    14. Standardizasyon teknik altyapısı..
    15. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    16. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    17. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    18. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    19. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    20. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    21. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    22. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    23. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    24. "Wings For Life World Run 2019"..
    25. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    26. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    27. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
    28. Marmara için rahatlatan açıklama
    29. Kepez’den yeşile ve çevreye duyarlı..
    30. Bakan Kasapoğlu Ünlü’nün ailesine..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı