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Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde sokaktaki bir otomobilde yangın çıktı.

16 Haziran 2019 Pazar 06:34
Doğalgaz kutusunun yanındaki araç yanınca parlama meydana geldi

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde sokaktaki bir otomobilde yangın çıktı. Yangının doğalgaz kutusuna sıçraması sonucu patlama meydana geldi.


Olay, saat 04.00 sularında Eyüpsultan İslambey Mahallesiİslambey Mektebi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 34 PY 5611 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden araç sahibi yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.Alevler tüm aracı sardı ve yanındaki iki katlı binanın doğalgaz kutusuna sıçradı. Araç sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevlerin yükseldiğini gören diğer vatandaşlar, durumu sokakta oturan diğer bina sakinlerine bildirerek, dışarı çıkmaları için ikazda bulundu. Uyarı üzerine vatandaşlar kendilerine sokağa attı.


Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü ve tazyikli suyla, alevlerin eve sıçramasını engellemeye çalıştı.


Olay yerine sevk edilen BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri, elektrik ve doğalgazı kesmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Daha sonra evin içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için itfaiye ekipleri, binanın kapısını balyozla kırarak içeri girdi.


Yapılan kontrolde, ev sakinlerinin yakınlarının düğününe gittikleri için kimsenin olmadığı öğrenilince herkes derin bir nefes aldı.


Yangının ardından araç tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binada maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 06:34
  1. doğa

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