Doğalgaz korkusu panikletti! ‘Tasarrufa geçin’ çağrısı yapıldı!

Rusya'ya doğalgaz konusunda bağımlı olan ülkelerin başında gelen ve savaş nedeniyle çıkış yolu arayan Almanya, acil durum eylem planına geçti. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama olasılığına karşı 'Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesine geçildiğini açıkladı. Tedbir almak zorunda olduklarını ifade eden Habeck, "Depolarda doluluk seviyesi yüzde 25'te" diye konuştu.

Rusya rublede kararlı

Sabah’tan Mustafa Akbaba’nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemeye geçeceklerini duyurmasından bir hafta sonra Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde gaz vermeyeceklerini ifade etti. Bu sözler, Almanya'yı harekete geçirdi. Bakanlık, gaz arzına ilişkin yetkililer ve enerji tedarikçilerinden oluşan bir kriz ekibinin kurulacağını duyurdu. Kriz masası her gün durum değerlendirmesi yapacak.

Birlikte hareket etme çağrısı

Arz güvenliğini artırmak için daha fazla önlem alınabileceğini belirten Bakan Habeck, tüketicileri ve şirketleri doğalgaz tüketimini azaltmaya çağırdı. Bakan, "Tasarruf edilen her kilovatsaatin yardımcı olduğunu açıkça söyleyebileceğim bir durumdayız. Her kilovatsaat bir katkıdır, bu zamanı iyi atlatmak için çok yardımcı olur. AB ülkelerinin, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Üç seviye var

Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. Şu anda geçilen erken uyarı, acil gaz planının ilk seviyesini oluşturuyor. Planın ikinci ayağı olan Uyarı Seviyesi, gaz arzında bir kesinti veya gaz arzı durumunda önemli bir bozulmaya yol açan olağanüstü yüksek bir gaz talebi olduğunda yürürlüğe giriyor. Acil Düzey'e ise olağanüstü yüksek bir gaz talebi olduğunda veya gaz arzında önemli bir kesinti veya arz durumunda başka bir önemli bozulma olduğunda geçiş yapılıyor.





