İzmir Adliyesi'ndekileri doğalgaz zehirledi! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. Adliyeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.

İzmir Adliyesi'nde, arşiv sistemine takılan yeni yangın söndürme sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenen 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina boşaltıldı. İzmir emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ilk bulgulara göre sabotaj ihtimali yok.