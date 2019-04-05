0553 313 94 23

Doğalgaz arama alanlarında inceleme

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyelerde incelemede bulundu.

05 Nisan 2019 Cuma 09:49
Doğalgaz arama alanlarında inceleme

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyelerde incelemede bulundu.


Tekirdağ’da doğalgaz arama faaliyeti yapılan ve doğalgaz çıkartma işlemleri devam eden şantiyeler Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü İhsan Yüksel, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner An, Çevre Mühendisleri Bahar Gül ve Özlem Tekin tarafından incelendi.


İlk olarak Süleymanpaşa ilçesi Çırçırtepe mevkiinde yer alan ve halihazırda doğalgaz çıkartımı devam eden şantiyeler ile doğalgaz çıkartımı sonlandırılan şantiyeler gezildikten sonra Hayrabolu ilçesi doğalgaz arama işlemleri devam eden şantiyeye gidilerek çeşitli incelemeler yapıldı.


Yerinde yapılan incelemelerde doğalgaz arama ve üretim süreçleri, atıklarının yönetimi, çevresel etkileri, üretim faaliyeti sonrası arazinin rehabilitasyonu ve doğaya yeniden geri kazanımı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baro Başkanı Adem Aktürk: "Avukatlar hukuk devletinin en büyük güvencesidir"
    1. Baro Başkanı Adem Aktürk: "Avukatlar..
    2. Dolar/TL 5,6010 seviyesinde işlem..
    3. Aydın’da çapa yevmiyesi 150 liraya..
    4. 5 Nisan Avukatlar Günü
    5. Aydın dağlarında at ve öküzler tarım..
    6. Gram altın 232 lira seviyelerinde..
    7. Önce hayat, sonra bebek
    8. "Anneler ninni söyleyerek deşarj..
    9. AK Parti’li meclis üyeleri..
    10. Çin ile ABD arasındaki ticaret..
    11. Sayan X-Ray cihazlarını söktürdü!..
    12. Doğalgaz arama alanlarında inceleme
    13. Tarihi caminin temelini kazdılar
    14. YÖKAK’tan 11 ulusal akreditasyon..
    15. Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu
    16. İzmir'de heyelan olan mahalle için..
    17. İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor
    18. Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi..
    19. Husumetli iki gruptan çok sayıda silah..
    20. Nisan ayında karla mücadele çalışması
    21. (Özel) Karganın çiğ köfte sevgisi
    22. SSK ve Bağ-Kur emekli temmuz zam oranı..
    23. "Ardıç katranı saç derisindeki..
    24. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    25. Restoranda 5 kişiyi yaralayan..
    26. Türkeş için Mevlit okutuldu
    27. TİKA’dan Hırvatistan’da Genç..
    28. GRAFİKLİ - Esed rejimi Suriye'de 216..
    29. TSK'ya 5 yeni İHA/SİHA
    30. Aydın MHP avukatları unutmadı
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!