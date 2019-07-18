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Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler Pazarı açıldı

Bayburt Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle yapılan Doğal Yerel ve Hayvansal Ürünler Pazarı’nın (DÜPA) açılışı yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:50
Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler Pazarı açıldı

Bayburt Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle yapılan Doğal Yerel ve Hayvansal Ürünler Pazarı’nın (DÜPA) açılışı yapıldı.


Kadızade Mahallesi’nde bulunan Hicrani Baba Kapalı Otoparkı üst katında bulunan pazarın açılışını Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve esnaflar birlikte yaptı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Burada 2016 yılında Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan ve bugün sonuçlandırılan bir proje var.Projenin alt kısmında 70 araçlık bir otopark, üzerinde de doğal ürünlerin, Bayburt insanının kendi ürettiklerini pazarlayacağı 70 stantlık bir çalışma ortamı oluşturuldu. Önce bu pazar yerinin bu hizmeti yürüten hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yarınlardan umutla bir şeyler bekleyen, güzellikleri paylaşmak isteyen insanların şuanda burada bulunması bizleri son derece mutlu ediyor”dedi.


Konuşmasında pazarın yapılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Bugün burada açılışını yapacağımız pazarla birlikte yarınlarda daha güzel şeyleri birlikte paylaşacağımız ümidiyle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının verdiği desteğe özellikle sayın genel sekretere ve 2016 yılında bu projenin hayata geçmesini sağlayan bir önceki dönem belediye başkanı Mete Memiş’e teşekkür ediyorum. 2016 yılında başlayıp bugün biten bu projenin Bayburt’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise pazarın Baybur’ta hayırlı olması temennisinde bulundu.


Konuşmaların ardından pazarın açılışı yapıldı. Daha sonra Başkan Pekmezci ve Genel Sekreter Demirdöğen beraberlerinde vatandaşlarla beraber pazarı gezerek satışa sunulan ürünleri incelediler. Törende ayrıca vatandaşlara çekilişle pazar arabası ve çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:50
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