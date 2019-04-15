0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Doğal sabunlar, şampuanların tahtını sallıyor

Son dönemlerde özellikle saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi sağlık sorunlarına faydaları ile gündeme gelen doğal sabunlar, daha önce şampuanlara kaptırdığı tahtı sallıyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Doğal sabunlar, şampuanların tahtını sallıyor

Son dönemlerde özellikle saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi sağlık sorunlarına faydaları ile gündeme gelen doğal sabunlar, daha önce şampuanlara kaptırdığı tahtı sallıyor. Gaziantep’te sabunculuk yapan Mehmet Hakan Çiçek, şifa arayanların sabunlara ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.


Gaziantep’te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların sabunlara büyük ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, ürettikleri sabunların şampuanların tahtını salladığını söyledi. Vatandaşların son yıllarda revaçta olan ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sabunlara rağbet göstermeye başladığını vurgulayan Çiçek, sattıkları sabunların vatandaşın derdine derman olduğunu aktardı.


Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunların ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, bunların dışında ise özellikle defne ve bıttım sabunlarının saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ile mantar gibi pek çok hastalıkta alternatif ürün olarak kullanıldığını söyledi. Çiçek, kimyasal içerikli şampuan kullanmaktan bıkan vatandaşların sabunlara rahatlıkla güvenebileceğini de belirtti.



"Şampuanların zararlarını sabunlar ortadan kaldırıyor"


Gaziantep’te yıllardır baba mesleği olan sabunculuk işini yapan ve bu işin son yıllarda revaçta olduğunu vurgulayan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, "Biz yıllardır Gaziantep’te bitkisel sabun işiyle uğraşıyoruz. Burada cilt için çeşit çeşit sabunlarımız var. Özellikle ciltteki lekeler için, kırışıklıklar için, egzama, sedef, mantar gibi hastalıklar için şampuanların vermiş olduğu tahrişi düzelten sabunlarımız var. Buradaki sabunlar tamamıyla doğaldır. Şampuanların yol açtığı zararları düzelterek, vücudu sağlığına kavuşturuyor" dedi.



"Sabunlarımız saç dökülmesine iyi geliyor"


Sattıkları sabunların özellikle saç dökülmesine iyi geldiğini söyleyen Çiçek, "Bu sabunlarımız özellikle saç dökülmesine iyi geliyor. Erkeklerde de kadınlarda da son yıllarda yaygın olarak görülen saç dökülmelerine bu sabunlar çare oluyor. Bunun için özellikle saf zeytin yağından, bıttımdan, defne yaprağından ve katrandan yapılmış sabunlar etkili sonuçlar veriyor. Bunun dışında cilt için de keçi sütünde, deve sütünden, eşek sütünden yapılmış sabunlar etkili oluyor. Bunlar arasında cilt için en etkili olanı ise eşek sabunudur" ifadelerini kullandı.



"Katran sabunu şifa gibi"


Özellikle katran sabununun mantar ve egzama gibi rahatsızlıklar için birebir olduğunu dile getiren Çiçek, "Elimizdeki sabunlardan katran sabunu özellikle mantar ve egzama hastalıklarına çok iyi geliyor. Bu sabun çam ağacının katranından yapılıyor. Tamamıyla şifa dolu bir sabundur. Bu sabun ayak mantarında, bacak arası mantarında, saç ve vücut egzamasında, sedef gibi hastalıklarda çok etkili. Yani bir ilaç görevi görüyor bu sabun ve faydası da çok fazla. Yüzde yüz doğal bir sabundur" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e yanıt: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor
    1. İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e yanıt:..
    2. Cüneyt Çakır'a kritik görev! Dev maçı..
    3. Bariyerlere saplanınca uçurumdan..
    4. Hamilelikte oluşan çatlakları önlemek..
    5. Ahlat’ta ‘’Düş Gezginleri’’ adlı..
    6. Yalova 1 milyon turist bekliyor
    7. Kongre ve kültür merkezi..
    8. Silopi imar planı revize edildi
    9. Kayseri U-13 Futbol Ligi fikstür..
    10. Aynı yerde 3 dakika arayla 2 kaza
    11. Efeler Ligi’ne yükselecek iki takım..
    12. Şanlıurfa’da ilçe belediyesinin borcu..
    13. Vali Akbıyık’ın Yüksekova ziyareti
    14. Menevşe: "Ekonomimiz yeni..
    15. Kocasinan Şimşekspor U-15 Takımı..
    16. Kayseri Gençlerbirliği, ikinci lig..
    17. Su ürünleri ve hayvansal mamuller..
    18. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    19. Tiago Lopes cezasını tamamladı
    20. Evrim, 280 gündür kayıp
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı