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Doğal hayata dikkat çektiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlk/Ortaokulunda öğretmen, öğrenci ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) aracılığı ile doğal eğitim programı gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
Doğal hayata dikkat çektiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlk/Ortaokulunda öğretmen, öğrenci ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) aracılığı ile doğal eğitim programı gerçekleştirildi.


Program öncesinde Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli, öğretmen ve öğrencilere seslenerek doğanın ve doğal varlıkların önemine dikkat çekmek için hazırlanan bu programda emeği olan herkese teşekkür etti. Sonrasında öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılarak onlara destek oldu. Öğrenciler yürüyüş sırasında ellerinde taşıdıkları dövizlerle doğal varlıklar ve doğal hayatın korunmasına dikkat çektiler.


Doğal eğitim programı ile ilgili açıklama yapan okul TEMA Sorumlusu Canan Yemişçi, "TEMA ile Bozüyük Atatürk İlkokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılında yıl boyu TEMA eğitim programını yürüttüler. Öğrencilerimize gözlem kutuları ve rozetler dağıtıldı. YAVRU TEMA’larımızla doğa eğitim programınızı başarı ile tamamladık. Öğrencilerimizin doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek olarak doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz yıl boyunca çeşitli etkinliklerle, gözlem kutularının merceğinden doğal varlıkları yakından inceleyip tohumlar ekip fidanın yetişmesine tanıklık ettiler. Duygu ve düşüncelerini gözlem defterlerine not ettiler. Yapılan çalışmaların eğitim-öğretim anlamında ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
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