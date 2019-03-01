0553 313 94 23

Doğal gazda abone sayısı 15 milyonu geçti

Türkiye'deki doğal gaz abone sayısı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 15 milyon 400 bin 892'ye yükseldi

01 Mart 2019 Cuma 10:04
Doğal gazda abone sayısı 15 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 15 milyon 400 bin 892 oldu.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) hazırladığı sektör raporunda, söz konusu dönemde abone sayısında 1 milyon 185 bin 903, serbest tüketici sayısında ise 52 bin 59 artış olduğu belirtildi.

Türkiye'de Aralık 2017'de toplam doğal gaz abone sayısının 14 milyon 162 bin 930 olduğu kaydedilen raporda, bu rakamın 2018'in Aralık ayında yüzde 8 artışla 15 milyon 400 bin 892'ye yükseldiği bildirildi.

Raporda geçen yıl aralıkta doğal gaz tüketiminin yüzde 3 artışla 5 milyar 653 milyon metreküpe ulaştığı belirtilerek, "Aralık 2018'de, 2017'nin aynı ayına göre doğal gaz ithalat miktarı yüzde 1 artarak 6 milyar 53 milyon metreküp oldu. İthal edilen doğal gazda LNG'nin payı da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6 artarak 2 milyar 100 milyon metreküpe yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Aralıkta en çok doğal gaz ithal edilen ülkeler ise sırasıyla Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Katar oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:04
  1. abone
  2. Doğal Gaz
  3. GAZBİR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de ilk 10’a girmek istiyoruz”
    1. Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de..
    2. Doktoru darp eden gencin ailesi konuştu
    3. Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş..
    4. Başkan Selçuk sanayi esnafını dinledi,..
    5. Alanya’da operasyonda yakalanan 17..
    6. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    7. İhracat oranı yüzde 5,9 arttı
    8. MST Ekskavatörler Orman Genel..
    9. Albaraka Türk'ten İhracatın..
    10. Elazığ’da “Akılcı Antibiyotik..
    11. Evlenen çiftlerin sayısı azaldı,..
    12. Sınır birliklerine mehter marşıyla..
    13. İAA’dan uluslararası bilgilendirme..
    14. Pakistan İİT toplantısına katılmayacak
    15. Filede derbi heyecanı
    16. Tütün mamullerinde uyarı mesajlarının..
    17. Annelerini kaybeden 28 Şubat mağduru 4..
    18. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    19. Turkcell'e GSMA'dan öncülük ödülü
    20. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak’ta 23..
    21. Girişimcilik kursuna katıldı, kendi..
    22. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,..
    23. KADEM Kırşehir Şubesi, 28 Şubatta..
    24. Yasa dışı bahis örgütünün şematik..
    25. 95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi
    26. 2 bin 800 rakımda karla zorlu mücadele
    27. İstanbul Ümraniye’de polis ve..
    28. Doğal gazda abone sayısı 15 milyonu..
    29. Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
    30. Güney Kore Lideri: "Kuzey Kore ile..
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi