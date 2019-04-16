“Doğal gazda ABD ile iş birliği yapmak için büyük potansiyel var”

WASHİNGTON (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında doğal gaz pazarı konusunda büyük bir potansiyel olduğunu belirterek, “İki hükümet birlikte çalışmalı, şirketlerimizi yaratıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir iş modeli ile iş birliği yapmaları ve birbirine destek olmaları için teşvik etmeliyiz.” dedi.

Bayraktar, ABD'nin başkenti Washington'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katıldı.

Türkiye’de 17 yıl önce enerji piyasasında yapısal olarak önemli değişiklikler başlattıklarını anlatan Bayraktar, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için tüm ilgili market reformlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini veTürkiye pazarlarına 60 milyar dolardan fazla yatırım çektiklerini belirtti.

Bayraktar, hükümetin ayrıca 2018’de çok kapsamlı ve çok iddialı bir Enerji Verimliliği Eylem Planı açıkladığını kaydederek, “Önümüzdeki 5 ila 6 yılda enerji verimliliğine kabaca 11 milyar dolar yatırım yapıyoruz ve 66 milyon pound karbon salımını azaltmak tüm birincil enerji tüketimini yüzde 14 oranında düşürüyoruz.” şeklinde konuştu.

- “Gaz piyasası dinamikleri küresel olarak değişiyor”

Özellikle doğal gaz alanında enerji sektöründe reformlara devam ettiklerini vurgulayan Bayraktar, bu alanda hedeflerinin yılda 20 milyar kübik metreye ulaşmak olduklarını kaydetti.

Alparslan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Gaz piyasası dinamikleri küresel olarak değişiyor. Tüm paydaşların, tedarikçi ülkelerin, taşımacı ülkelerin yanı sıra tüketici ülkelerin de bu değişen yeni pazar koşullarına uymaları gerektiğine inanıyoruz. Avrupa'nın dördüncü en büyük gaz pazarı olarak, yeni gaz sözleşmelerimiz için daha esnek ve daha rekabetçi şartlar ve koşullar görmek istiyoruz. Pazar, fiyat dinamiklerine karşı çok hassas ve tedarikçiler bunun farkına varıp kendilerini uyarlanmalı.”

Bayraktar, Türkiye’nin toplam gaz tüketiminin neredeyse yüzde 30'una tekabül eden uzun vadeli sözleşmelerinin bir kısmının 2021’de sona ereceğini hatırlatarak, “Bu alanda ABD arzı ile iş birliği yapmak için büyük bir potansiyel var.” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 19 milyar dolara ulaştığını belirten Bayraktar, “Eğer bu hacmi arttırmak istiyorsanız, bu alanda enerji, özellikle gaz çok önemli bir rol oynayabilir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Bayraktar, şöyle devam etti:

“İki hükümet olarak birlikte çalışmalı, şirketlerimizi yaratıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir iş modeli ile iş birliği yapmaları ve birbirine destek olmaları için teşvik etmeliyiz. Küresel gaz piyasası dinamikleri hızla değiştiğinden karşı tarafı tekrar değerlendirmeli ve gaz piyasasında piyasa koşullarını çok dikkatli analiz etmeliyiz.”

Doğal gaz ilişkilerini genişlettiklerinin, daha fazla gaz akımı için iki farklı yönden yeni bir boru hattı inşa ettiklerinin altını çizen Bayraktar, “Türkiye'ye, enerji alanında farklı gaz arzı sağlamak ve aynı gazı farklı pazarlara sunmak için Türkiye’nin altyapısını kullanmak da önemlidir. Enerji verimliliğinin yanı sıra, yenilenebilir, akıllı ve yeni teknolojiler de Türk Amerikalı şirketler için yeni iş geliştirme fırsatları olarak gördüğümüz alanlardan biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan Bayraktar, Türkiye enerji piyasasının kendine özgü zorlukları, kapasitesi ve fırsatları olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Enerji piyasasında her çözüm veya modele uyan tek bir beden yok. Güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariki giderek başarısı zor bir iş olsa da vatandaşlarımıza bunu sağlamak için piyasa reformlarımıza devam edeceğiz. Uzun vadeli vizyonun, daha entegre politikaların ve uyarlanabilir kapasitenin piyasa reformlarının başarılı bir şekilde uygulanması için temel unsurlar olduğuna inanıyorum, tüketicilerin kapsayıcılığı ve güçlendirilmesi, vatandaşların katılımı çok önemli.”

- “İki ülke için de güçlü ve canlı bir enerji ortaklığının hayati önem taşıdığına inanıyoruz”

ABD Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette de Türkiye ile ABD arasında Osmanlı’dan bugüne uzun tarihi ilişkiler olduğunu belirterek, “Birlikte çalışırken başaramayacağımız çok az şey var. Her iki ulus da güçlü dostluktan büyük ölçüde yararlanıyor. Bununla birlikte, arkadaşlar arasında bazen anlaşmazlıklar da olabilir. NATO ittifakını desteklemek, barış ve refah oluşturmak için karşılıklı yanlış anlama yollarını çözmenin zamanı gelmiştir.” şeklinde konuştu.

Brouilette, iki ülke güvenliği ve refahı için enerji alanında iş birliğinin ilişkilerde ana unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“İki ülke için de güçlü ve canlı bir enerji ortaklığının hayati önem taşıdığına inanıyoruz ve kollektif enerji güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik çabaları destekliyoruz, böylece iki ülke de yüzleştiği küresel zorluklara karşı daha güçlü bir pozisyonda olabilsin. ABD, şeffaf ve rekabetçi Avrupa enerji piyasasında yakıt ve tedarik çeşitliliğine dayanan enerji güvenliği politikalarından yana. Bu yüzden, Türk mühendisliği, inşaat ve proje yönetim süreci olmasaydı başarı şansı bulunmayan güney gaz koridoru projesini destekliyoruz.”

Türkiye’nin son 3 yılda ABD’den yaklaşık 1,89 milyar kübik metre sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aldığı bilgisini paylaşan Brouilette, “Türkiye, Amerika’dan LNG ithal eden ilk 10 ülke arasında ve NATO ülkeleri arasında da birinci sırada.” diye konuştu.

Brouilette, Türkiye’nin enerji konusundaki çabalarını desteklediklerini kaydederek, şunları kaydetti:

“Uluslarımızın özel bir ittifak ve özel bir tarihi var, iki ülkenin parlak ve ekonomik geleceği için birbirimizi destekleme mirasımızı devam ettirmek adına eşsiz bir konumda bulunuyoruz. Eğer, birlikte çalışmaya ve enerji iş birliğine devam edersek başarmak istediğimiz de tam bu olacak.”