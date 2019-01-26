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Doğal gaz kutusunu söken kadın paniğe neden oldu

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:45
Doğal gaz kutusunu söken kadın paniğe neden oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, evinin önündeki doğal gaz kutusunu söken kadın, mahallede paniğe sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, İvazpaşa Mahallesi Geniş Çıkmazlar Sokak'ta çevreye yayılan gaz kokusuna fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri, Akgül Y'nin evinin önündeki doğal gaz kutusunun yerinden söküldüğünü ve bu nedenle gaz kaçağı olduğunu tespit etti. Ekipler, kaçağa müdahale ederek, güvenlik önlemi aldı.

Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Akgül Y'nin kutuyu kırarak, yerinden çıkardığını daha sonra da attığını tespit etti.

Akgül Y, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:45
  1. Bursa
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