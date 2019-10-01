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Doğal gazda dışa bağımlılık azalıyor mu? İşte Türkiye'nin temmuz ayı doğal gaz ithalatı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 düşerek 3 milyar 258 milyon metreküpe geriledi.

01 Ekim 2019 Salı 11:02
Doğal gazda dışa bağımlılık azalıyor mu? İşte Türkiye'nin temmuz ayı doğal gaz ithalatı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Temmuz Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2018'in temmuz ayında, 3 milyar 635 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,4 azalışla 3 milyar 258 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 685 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 573 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Temmuz ayında en fazla doğal gaz, 1 milyar 178 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 900 milyon metreküple Azerbaycan ve 606 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

Tüketimde yüzde 23 düşüş

Doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 azalarak 2 milyar 286 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl temmuzda 3 milyar 191 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Temmuz ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 23'lük azalışla 2 milyar 821 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 1 milyar 38 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 291 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise konutlar, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 45,9 azaldı.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 63,47 milyon metreküple Yunanistan oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:02
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı
  3. Rusya
  4. Türkiye ne kadar doğal gaz ithal ediyor

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