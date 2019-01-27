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Doğal gaz ithalatı kasım aynda da düştü

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında deşerek 4 milyar 696 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

27 Ocak 2019 Pazar 11:21
Doğal gaz ithalatı kasım aynda da düştü

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen sene kasımda bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 13,8 düşerek 4 milyar 696 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Kasım Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2017'nin kasım ayında 5 milyar 449 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, 2018'in aynı ayında ithalat yüzde 13,8 azalışla 4 milyar 696 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 632 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 64 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Geçen yıl kasım ayında en fazla doğal gaz 2 milyar 47 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 839 milyon metreküple İran ve 745 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı.

Doğal gaz stoklarında artış

Doğal gaz stok miktarı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,7 artarak 3 milyar 363 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının kasım ayında 2 milyar 906 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın kasım ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 21,4'lük azalışla 4 milyar 98 milyon metreküpe düştü. En çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 364 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, 1 milyar 95 milyon metreküple konut izledi. Tüketimin kalanı ise sanayi, hizmet sektörü ve diğer alanlarda gerçekleşti.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Bir önceki yılın kasım ayında Yunanistan'a 69,4 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, geçen yılın aynı ayında bu miktar yüzde 16,7 azalışla 57,8 milyon metreküpe çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:21
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. doğal gaz ithalatı

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