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Kadın - Aile Doğal diş macunu evde nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Doğal diş macunu evde nasıl yapılır?

Florür, vücuda yüksek miktarda alındığında zararlıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 00:43:00 - 2021-11-27 00:51:56
Doğal diş macunu evde nasıl yapılır?

Diş macunlarının hepsinde florür bulunur. Bu madde, dişin yapısına katılır ve çürüklerin başlamasını önlediği gibi başlangıç çürüklerini de durdurur. Florür, vücuda yüksek miktarda alındığında zararlıdır. 5 gram sodyum florür ölümcül etkiye sahiptir. Bu yüzden diş macunu dikkatli kullanılmalıdır. 

Doğal diş fırçası yerine kullanabileceğiniz sağlıklı besinler

  • Karbonat
  • Hindistan cevizi özü
  • Kömür tozu

Doğal diş macunu evde nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 3 çay kaşığı karbonat ve 3-5 damla nane yağını bir kasenin içine alarak iyice karıştırılır. Karıştırdıktan sonra küçük bir kavanoza aktarılır ve bu şekilde kullanılabilir. Macunun içerisinde bulunan yağlar eriyebileceği için arada bir 10-15 dakikalığına buzdolabına konabilir.

Doğal diş fırçası yerine kullanılan diğer besinler 

Türkiye'de sudan sonra en sık tüketilen içecek olan siyah çay ve yeşil çayın florür, polifenoller ve kateşin içerdiğini belirten Uzman Diş Hekimi Dr.Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, şöyle konuştu:

“ Florürün, diş çürüğüne karşı korumada etkinliği tartışmasız. Polifenoller ise çürük oluşumdan sorumlu patojen olan S. Mutans gelişimini baskılayarak etkinlik gösterirken kateşin ise çürük oluşumunu önleyen antikaryojenik özelliği ile öne çıkıyor. Bu bileşenleri içermesi nedeniyle günlük diyette siyah ve yeşil çay ilavesinin dişleri çürüğe karşı korumada etkili olacak."

 

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