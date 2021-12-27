Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, balgam üretiminin artması ve öksürük sık görülen nedenleridir.

Doğal balgam söktürücü ilaç- Çocuklarda balgam söktürücü ilaç

Malzemeleri

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi'nin yapılışı

Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarınında söylediği bir karışım. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyun. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatın ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletin. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltın. Suyu bize gerekiyor. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyun. Kapağını kapatıp iyice çalkalın. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içebilir ve çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz.

Bebeklerde balgam nasıl atılır?

Bebeğinize bolca su içirmelisiniz. Vücuttaki su ile balgam atılması kolaylaşacaktır. Çörek otu kaynatılıp süzülen suyu bebeğe verilmelidir. Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur.

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